ДВА ВКУСА В ОДНОМ. РЕЦЕПТ СЫРНИКА АБСОЛЮТНО ПРОСТОЙ, И ЕГО СМОЖЕТ ПРИГОТОВИТЬ ДОМА ДАЖЕ РЕБЕНОК

Такого вы еще не пробовали! Вы только представьте: тоненькая песочная основа и два восхитительных, разных по вкусу творожных слоя, и все это покрыто глазурью. Сама творожная масса получается очень нежной, как суфле, а сочетание двух вкусов в одном приводит в восторг!

Ингредиенты:

масло — 80 грамм;

мука — 140 грамм;

сахарная пудра — 30-40 грамм;

сметана 20% — 50 грамм;

лимон — 0,5 штуки.

Для начинки:

яйца — 4 штуки;

творог — 800 грамм;

мак — 30 грамм;

ванильный сахар — 10 грамм (1 пакетик);

крахмал (картофельный или кукурузный) — 35 грамм;

сахар — 170 грамм;

апельсин — 0,5 штуки.

Для помадки:

масло — 40 грамм;

шоколад черный — 80 грамм.

Приготовление:

Подготавливаем продукты для песочной основы: муку просеиваем, цедру лимона натираем на мелкой терке (по рецепту нам нужна 1 чайная ложка тертой цедры), мягкое сливочное масло нарезаем небольшими кубиками.

Соединяем масло, муку, сахарную пудру, лимонную цедру и все перетираем руками в крошку.

Добавляем сметану и быстро замешиваем песочное тесто.

Форму для выпекания (у меня диаметр 24 сантиметра) застилаем бумагой для выпечки. А сверху выкладываем тесто, равномерно разравниваем руками и накалываем вилкой, чтобы во время выпекания тесто не стреляло.

Выпекаем корж в заранее разогретой духовке до 200 градусов. Печем 15 минут на среднем уровне духовки. Достаем из духовки и остужаем, не вынимая из формы.

Пошаговое приготовление начинки: творог протираем на сито. Для начинки творог должен быть хорошо отжатый. Если он у вас влажный, то переложите его на сито, застеленное несколькими слоями марли, сверху поставьте небольшой груз. Оставьте творог на 2-3 часа, чтобы стекла лишняя сыворотка. Творог лучше использовать жирный. Если у вас обезжиренный, то в начинку добавьте 50-70 грамм сливочного масла.

К творогу добавляем сахар, ванильный сахар (можно заменить на ванилин) и все хорошо смешиваем блендером.

Добавляем яйца и продолжаем взбивать — масса станет гладкой, кремообразной. В конце добавляем крахмал.

Отдельно натираем апельсиновую цедру на мелкой терке. Старайтесь захватывать только верхнюю кожицу. По рецепту нам нужна 1 столовая ложка цедры.

Делим творожную массу на 2 части. В первую часть добавляем 30 грамм сухого мака (за время выпекания мак натянет влаги из творога). Во вторую часть добавляем апельсиновую цедру. Вместо мака можно использовать дробленые орехи или измельченные сухофрукты.

В форме с коржом устанавливаем бортики из пергаментной бумаги. Сверху на корж выливаем творожную начинку с маком и разравниваем. А сверху нее аккуратно выкладываем массу с апельсиновой цедрой и разравниваем.

Разогреваем духовку до 160 градусов и отправляем выпекаться сырник на 45-50 минут. После выключаем духовку, приоткрываем дверцу, чтобы выходила влага, и оставляем остывать на 15 минут.

Достаем сырник и оставляем до полного остывания при комнатной температуре (не вынимая из формы). Только после аккуратно переносим на блюдо и отделяем бумагу от пирога.

Готовим помадку: соединяем черный шоколад, масло и растапливаем их на водяной бане, постоянно помешивая.

Слегка теплой помадкой покрываем сырник и отправляем в холодильник на 3-4 часа, до полного застывания.

Сырник Дуэт получился безупречным: восхитительное сочетание двух вкусов, подчеркнутое тонким слоем песочной основы. Творожные прослойки получились действительно как суфле. Он настолько вкусный и красивый, что его можно подать на праздничный стол вместо торта. И гости скажут только спасибо.