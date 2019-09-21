Японская классика: Хотто Кээки

Если с закусками и основными блюдами японской кухни у меня не было проблем, то вот найти подходящий рецепт хлеба, выпечки и десерта оказалось довольно сложно. Поэтому в категории «выпечка» у меня будут блины. Популярные в Японии пышные блинчики Хотто Кээки.

Хотто Кээки — очень вкусные пухлые блинчики, которые по вкусу мне больше напоминаю бисквит для торта нежели блины или оладьи. Традиционно их подают с кленовым или шоколадным сиропом, но можно и с любым другим, а также с маслом.

Для приготовления 4х блинчиков Хотто Кээки нам потребуются:

• 120 г. муки;

• 120 мл. молока;

• 2 ст.л. сахара;

• 1 ч.л. с горкой разрыхлителя;

• 1 яйцо;

• кленовый сироп при подаче.

1. Для теста взбиваем молоко, яйцо и сахар. Просеиваем муку и разрыхлитель. Тщательно перемешиваем до однородности теста.

2. Разогреваем сухую сковородку с антипригарным покрытием на слабом огне. Потом ставим ее на 2-3 секунды на мокрое полотенце, чтобы немного охладить. Наливаем 1 половник теста. Как только по тесту пойдут пузыри, переворачиваем его на другую сторону, накрываем крышкой и готовим еще минуту.

Готовые хоткейки выкладываем друг на друга. Поливаем сиропом.