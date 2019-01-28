После первого кусочка, вы не сможете остановится – он покорит вас сразу и навсегда!

Простой и легкий в приготовление пирог с творогом – настоящая кулинарная находка, особенно для тех, кто соблюдает диету или страдает сахарным диабетом, благодаря тому, что вместо сахара в рецепте используется натуральный подсластитель. После того как вы один раз попробуете приготовить такой творожный пирог, вам захочется регулярно радовать себя и своих близким этой изумительной выпечкой. Творожный пирог покорит вас сразу и навсегда!

Ингредиенты ( для одного противня):

– 1 пачка теста фило;

– 1 кг творога;

– 200 г йогурта;

– 3 яйца;

– цедра одного лимона;

– 50 г ксилита;

– 1 яйцо (чтобы смазать сверху);

– растительное масло (для смазывания теста).

Приготовление:

1. Творог взбейте до консистенции пышной пены после чего добавьте в него йогурт и хорошо перемешайте. В отдельной посуде, венчиком взбейте яйца, понемногу всыпьте ксилит, продолжая мешать пока сахарозаменитель полностью не растворится. Эту смесь соедините с творожной массой и перемешайте до однородной консистенции.

2. Добавьте в творожную массу цедру лимона, перемешайте и отложите начинку в сторону.

3. Каждый лист теста смажьте растительным маслом, после чего половину из них положите на противень на дно которого предварительно постелили пергаментную бумагу. Сверху выложите равномерным слоем всю творожную начинку и накройте оставшимися листами теста фило. Смажьте тесто взбитым яйцом.

4. Поставьте творожный пирог в духовку и выпекайте до красивой румяной корочки. Для того чтобы выпечка получилась более румяной и красивой можете смазать пирог фруктовым джемом.

Рецепт-сюрприз: Плацинда с творогом

Ингредиенты (для противня 40/40):

– 1 пачка теста фило;

– 500 г творога или брынзы;

– 500 сметаны или жирного йогурта;

– 6 яиц;

– 100 мл растительного масла;

– 2 ст.л. сахара.

Приготовление:

1. Перед приготовлением тесто надо достать из холодильника или из морозилки чтобы оно было комнатной температуры.

2. Приготовьте творожную начинку. Взбейте 3 яйца с 250 мл сметаны затем добавьте творог или натертую на крупной терке брынзу. Тщательно перемешайте начинку до однообразной консистенции композицию.

3. Распакуйте пачку с тестом, достаньте один лист, разложите его на столе и смажьте маслом. Сверху положите второй лист теста и смажьте его сметаной.

4. Положите на тесто 2-3 ст.л. творожной начинки и распределите равномерным слоем. Сверните тесто с творогом в виде рулета. Таким же образом поступите с оставшимся тестом и начинкой. На дно противня постелите пергаментную бумагу, слегка смажьте её маслом и выложите все рулеты.

5. Смажьте плацинды растительным маслом а сверху залейте смесью оставшихся яиц и сметаны. Побрызгайте маслом и поставьте в горячую духовку. Выпекайте плацинды на протяжении 25-30 минут при температуре 250 градусов.

6. Готовые плацинды посыпьте сахаром и накройте полотенцем на 15 минут. Плацинда столь же вкусна как в холодном так и в горячем виде.

Подавайте плацинды к чаю и наслаждайтесь ароматной и вкусной домашней выпечкой в компании друзей, с которыми, кстати, было бы неплохо поделиться этими рецептами!

Не забывайте, что готовить надо с любовью!

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