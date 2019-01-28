После первого кусочка, вы не сможете остановится – он покорит вас сразу и навсегда!
Простой и легкий в приготовление пирог с творогом – настоящая кулинарная находка, особенно для тех, кто соблюдает диету или страдает сахарным диабетом, благодаря тому, что вместо сахара в рецепте используется натуральный подсластитель. После того как вы один раз попробуете приготовить такой творожный пирог, вам захочется регулярно радовать себя и своих близким этой изумительной выпечкой. Творожный пирог покорит вас сразу и навсегда!
Ингредиенты ( для одного противня):
– 1 пачка теста фило;
– 1 кг творога;
– 200 г йогурта;
– 3 яйца;
– цедра одного лимона;
– 50 г ксилита;
– 1 яйцо (чтобы смазать сверху);
– растительное масло (для смазывания теста).
Приготовление:
1. Творог взбейте до консистенции пышной пены после чего добавьте в него йогурт и хорошо перемешайте. В отдельной посуде, венчиком взбейте яйца, понемногу всыпьте ксилит, продолжая мешать пока сахарозаменитель полностью не растворится. Эту смесь соедините с творожной массой и перемешайте до однородной консистенции.
2. Добавьте в творожную массу цедру лимона, перемешайте и отложите начинку в сторону.
3. Каждый лист теста смажьте растительным маслом, после чего половину из них положите на противень на дно которого предварительно постелили пергаментную бумагу. Сверху выложите равномерным слоем всю творожную начинку и накройте оставшимися листами теста фило. Смажьте тесто взбитым яйцом.
4. Поставьте творожный пирог в духовку и выпекайте до красивой румяной корочки. Для того чтобы выпечка получилась более румяной и красивой можете смазать пирог фруктовым джемом.
Рецепт-сюрприз: Плацинда с творогом
Ингредиенты (для противня 40/40):
– 1 пачка теста фило;
– 500 г творога или брынзы;
– 500 сметаны или жирного йогурта;
– 6 яиц;
– 100 мл растительного масла;
– 2 ст.л. сахара.
Приготовление:
1. Перед приготовлением тесто надо достать из холодильника или из морозилки чтобы оно было комнатной температуры.
2. Приготовьте творожную начинку. Взбейте 3 яйца с 250 мл сметаны затем добавьте творог или натертую на крупной терке брынзу. Тщательно перемешайте начинку до однообразной консистенции композицию.
3. Распакуйте пачку с тестом, достаньте один лист, разложите его на столе и смажьте маслом. Сверху положите второй лист теста и смажьте его сметаной.
4. Положите на тесто 2-3 ст.л. творожной начинки и распределите равномерным слоем. Сверните тесто с творогом в виде рулета. Таким же образом поступите с оставшимся тестом и начинкой. На дно противня постелите пергаментную бумагу, слегка смажьте её маслом и выложите все рулеты.
5. Смажьте плацинды растительным маслом а сверху залейте смесью оставшихся яиц и сметаны. Побрызгайте маслом и поставьте в горячую духовку. Выпекайте плацинды на протяжении 25-30 минут при температуре 250 градусов.
6. Готовые плацинды посыпьте сахаром и накройте полотенцем на 15 минут. Плацинда столь же вкусна как в холодном так и в горячем виде.
Подавайте плацинды к чаю и наслаждайтесь ароматной и вкусной домашней выпечкой в компании друзей, с которыми, кстати, было бы неплохо поделиться этими рецептами!
Не забывайте, что готовить надо с любовью!